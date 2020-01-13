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Землю можно будет продавать и покупать только по безналу

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Землю можно будет продавать и покупать только по безналу

После принятия законопроекта № 2278-10 об обороте земель сельхозназначения купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы, передает «Укринформ».

«Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись. Можно будет взять кредит», — подчеркнул министр.

По его словам, обязательный показ происхождения денег на покупку земли станет своего рода предохранителем от того, чтобы «черные» или нелегальные деньги не зашли на рынок и не исказили его.

«Государственная поддержка будет сосредоточена на удешевление процентов для покупки земли. Мы ожидаем, что будет процент, под который можно будет брать кредит, в 3-5% годовых в гривнах. Это очень приемлемые льготные условия на уровне инфляции, или меньше инфляции.

Мы формально будем компенсировать банкам процентную ставку Национального банка, это то, что называется учетной ставкой. Мы будем поддерживать тех, кто является маленьким фермером», — добавил Милованов.

Он отметил, что также будет создан фонд гарантирования кредитов для того, чтобы люди, которые работают на земле, но не имеют кредитной истории, смогли подать заявки в банки, а государство со своей стороны будет гарантировать риски, чтобы банки могли выдать кредиты.

«Общество требует недоступа иностранцев, и это гарантированно сегодня. Общество требует ограничения, поэтому 10 тысяч гектаров — это тот компромисс, который выглядит наиболее приемлемым», — добавил министр.

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Напомним, что законопроект об обороте земель сельхозназначения № 2278-10, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки — запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Тимофей Милованов, продажа земли
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