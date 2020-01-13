С 16 января вся реклама в стране должна быть на украинском языке

С 16 января вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке в соответствии со ст.32 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятым 25 апреля 2019 года.
Об этом напоминается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
«С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», — отмечается там.
В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.
Также допускается размещение рекламы на одном из официальных языков ЕС в печатных СМИ, издаваемых на этом языке.
В Нацсовете напомнили, что за нарушение закона грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен) или предупреждение, если нарушение совершено впервые.
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