С 16 января вся реклама в стране должна быть на украинском языке

С 16 января вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке в соответствии со ст.32 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятым 25 апреля 2019 года.

Об этом напоминается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», — отмечается там.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

Также допускается размещение рекламы на одном из официальных языков ЕС в печатных СМИ, издаваемых на этом языке.

В Нацсовете напомнили, что за нарушение закона грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен) или предупреждение, если нарушение совершено впервые.