В Украине уже успели продать 570 га земли

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключено 532 земельных договора. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 570 га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Харьковской области — 107,1 га. На втором городе Полтавская область — 93,8 га, на третьем — Днепропетровская область — 61,1 га.

За это время 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру, из них 3101 согласовано, 123 — в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.