Иностранцам в любом случае запретят покупать землю в приграничной зоне

Окончательная версия законопроекта об обращении земли сельскохозяйственного назначения предусматривает запрет для иностранцев покупать землю в 50-километровой пограничной зоне.

Об этом в Укринформе во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы «Как изменился законопроект об обороте земель после правок?» заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

«Даже при условии проведения референдума запрещается совершать сделки, стороной которых являются иностранцы, или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км (от государственной границы — ред.)», — сказал Сольский.

Кроме того, по его словам, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или, если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Решение о недопущении иностранцев к рынку земли было принято под влиянием общества.

«Это решение (о недопущении иностранцев к рынку земли — ред.) является не популистским, а компромиссным, и оно принято не под давлением, а под влиянием общественного мнения», — сказал Сольский.

Присутствующий на обсуждении уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко также отметил, что ограничение допуска иностранцев к украинскому рынку сельхозземель не нарушает инвестиционных обязательств.

«В ЕС все наши ближайшие соседи (например, Польша, Венгрия) проходили такой этап, и у них тоже были ограничения в отношении иностранцев», — сказал он.

Напоним, что Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10). Проект закона предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и с обязанностью осуществить отчуждение участка в течение года.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет принято только после всеукраинского референдума.

28 декабря 2019 года Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10).

13 января 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что законопроект № 2178-10 на сегодня не стоит в повестке дня.