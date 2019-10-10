Зеленский выступает за то, чтобы какое-то время продавать землю только украинцам

Президент Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли после отмены моратория на продажу земли.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
«Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Только», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, этот период может длиться несколько лет.
«Потом уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле», — отметил президент.
«Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами, я их услышал, „красные линии“ увидели. Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду», — сказал Зеленский.
«Мы должны сделать закон, где украинец может свободно распоряжаться своей землей. Украинец, гражданин Украины. Он должен быть владельцем. Он должен иметь льготы, если он будет работать на этой земле», — добавил он.
Зеленский также заявил, что существует проблема с теми иностранными компаниями, которые сейчас арендуют украинскую землю. По его словам, этот вопрос нужно решить и урегулировать в новом законе о рынке земли.
Напомним, что Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
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