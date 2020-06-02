Зеленский хочет переложить на ВУЗы решение проблемы кадрового голода

Президент Владимир Зеленский 2 июня провел встречу с руководителями ведущих украинских ВУЗов и обсудил с ними вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

«Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием», — заявил он.

Также президент напомнил, что в Украине учится более миллиона студентов, но большая часть из них не хочет оставаться на родине, а из тех, кто остается, многие не работает по полученной специальности.

«Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?» — обратился он к участникам встречи.

Руководители ведущих ВУЗов отметили важное значение возможностей для развития образования, которые дает новый закон о высшем образовании, привлечения бизнеса к формированию кадров, создания механизмов венчурных фондов, финансирования стартапов, и в целом необходимость законодательных инициатив для преобразования отечественного образования в современное, комфортное и успешное.

Руководители ВУЗов также акцентировали внимание на важности развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов, развития сети общежитий.

Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк и глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак («Слуга народа»).

Отметим, что уже более двух месяцев после формирования Кабмина Дениса Шмыгаля вакантными остаются должности министра образования и министра культуры.