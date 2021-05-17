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Зеленский поручил создать новый инновационный университет

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Зеленский поручил создать новый инновационный университет

Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям Офиса президента, Верховной рады, министерств и Государственной службы специальной связи и защиты информации разработать концепцию инновационного университета, который будет готовить в Украине специалистов в области новейших технологий.

«Создание такой мощной современной образовательно-научной платформы позволит Украине готовить специалистов по чрезвычайно востребованным специальностям. Они станут тем двигателем, который будет двигать вперед украинскую науку и экономику, а также способствовать становлению нашей страны как IT-хаба Европы», — отметил Зеленский на совещании по подготовке концепции создания общенационального университета в области новейших технологий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, концепция создания университета должна быть разработана и окончательно утверждена к июлю 2021 года, а к октябрю должен быть принят закон об особенностях правового статуса этого учебного заведения. Завершить строительство университета планируют к сентябрю 2023-го, а первые учебные программы должны начаться с 1 октября 2023 года.

Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические технологии, новейшие энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, международные отношения и безопасность. Учебный процесс будет предусматривать 30% теоретических и 70% практических занятий, а также стажировку на лучших украинских предприятиях и в международных компаниях.

Приоритет для преподавания в вузе будет предоставляться лучшим украинским специалистам, также приглашать иностранных преподавателей и экспертов.

В первый год деятельности университета планируется набрать около 120 студентов и в последующие годы увеличивать их количество. Лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения — гарантированное трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники будут иметь возможность реализации в Украине собственных научных разработок.

«Университет призван раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал граждан Украины, способствовать формированию у них знаний и навыков, которые отвечают потребностям развития общества и востребованы на рынке труда», — говорится в сообщении.

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В совещании у президента приняли участие представители Офиса президента, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, руководство Верховной Рады.

ВУЗ, Владимир Зеленский
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