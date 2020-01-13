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СМИ узнали, что стало «последней каплей» в решении США о ликвидации Сулеймани

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СМИ узнали, что стало «последней каплей» в решении США о ликвидации Сулеймани

Дональд Трамп еще в июне прошлого года согласился провести операцию по ликвидации главы иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, однако поставил условие для выполнения этого приказа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших и действующих чиновников из окружения президента США.

По их словам, в директиве, утвержденной Трампом, указывалось, что убийство Сулеймани может произойти только в том случае, если результатом его деятельности станет гибель хотя бы одного гражданина США. Это условие было выполнено, когда при обстреле шиитскими боевиками базы в Ираке 27 декабря погиб американский гражданский служащий, работавший там по контракту.

NBC утверждает, что тем самым ставится под сомнение официальная версия Трампа, согласно которой Сулеймани был убит, потому что замышлял нападения на посольства США в разных странах мира.

Собеседники NBC утверждают, что совершить покушение Трампа уговаривали советник Джон Болтон и глава Государственного департамента Майк Помпео после уничтожения американского беспилотника в июне прошлого года. Именно тогда президент и заявил, что для начала Иран должен «пересечь красную черту», указывает NBC.

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Ранее The Washington Post сообщала о том, что Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани, а в качестве союзника использовал министра обороны Марка Эспера. Однако WP утверждала, что Трамп до конца декабря был против операции по устранению иранского генерала, а отдать приказ согласился только после убийства американского гражданина и демонстраций протеста возле посольства США в Багдаде.

Дональд Трамп, политика Трампа, Касем Сулеймани
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