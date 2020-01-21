Иран попросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing

Власти Ирана запросили у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», потерпевшего крушение 8 января под Тегераном. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

По их информации, у Ирана нет необходимых технологий для расшифровки данных с модели черных ящиков, установленных на лайнеры Boeing 737.

Франция и США пока не дали положительного ответа на запрос иранской стороны, говорится в сообщении.

20 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Накануне он заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы.