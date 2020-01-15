Меркель созывает международную конференцию по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель созывает международную конференцию по вопросам мирного урегулирования в Ливии, которая должна состояться в Берлине 19 января, сообщила пресс-служба правительства ФРН.
«Канцлер Ангела Меркель по согласованию с Генеральным секретарем ООН решила пригласить в воскресенье, 19 января 2020, Берлин в ведомство канцлера на конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств», — говорится в сообщении.
Также Меркель пригласила страны и организации, как США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир.
Кроме того, приглашены ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лига арабских государств.
Премьер-министр Ливии Фаес Аль Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.
Целью этого процесса названа поддержка усилий ООН по суверенной Ливии и внутреннего процесса примирения в Ливии с помощью группы государств и международных организаций.
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