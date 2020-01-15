Демократы нашли новые доказательства по делу об импичменте Трампу

Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, которые будут предоставлены сенату. Об этом говорится в письме главы комитета Адама Шиффа, адресованному руководителю судебного комитета палаты представителей Джерри Надлеру, сообщает Axios.

«Я передаю судебному комитету два флеш-накопителя, содержащих дополнительные записи и другие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте», — говорится в тексте письма.

Как уточнил Шифф, на одном из них находятся записи звонков, а на другом — информация, полученная от бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса, который, предположительно, выполнял на Украине поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Переданные Шиффом записи включают переписку между Джулиани и Парнасом, а также текстовые сообщения на русском языке, свидетельствующие, что Парнас поддерживал контакт с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко. В частности, в январе 2019 года Парнас и Джулиани переписывались о предоставлении Шокину американской визы. Когда Парнас сообщил, что в визе было отказано, Джулиани ответил: «Я могу это исправить».

Также отмечается, что Парнас действовал как посредник между Джулиани и действующими и бывшими украинскими чиновниками.

В одной из переданных Парнасом заметок, написанных от руки, говорится: «заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без [Пинчука или Коломойского]».

Парнас также передал скриншот электронного письма Джулиани Зеленскому, датированного 10 мая 2019 года. В нем адвокат Трампа попросил Зеленского о встрече, указав, что действует как частное лицо.

В октябре Парнас был арестован по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США. Ему также вменили незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью он хотел заручиться для смещения бывшего посла США в Украине Мари Йованович. В ноябре бизнесмен согласился дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа.