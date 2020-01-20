Преподавателей русскоязычных школ научат украинскому

В Украине учителя школ, в которых обучение ведется на русском, пройдут специальные курсы повышения квалификации для перехода на обучение на государственном языке. Об этом сообащет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление главы Минобрнауки Анны Новосад.
«Для учителей мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — подчеркнула она.
Она напомнила о планах перевести учеников русскоязычных школ с 5 класса на преподавание на украинском. По ее словам, это должно произойти с сентября 2020 года. Предполагается, что ученики начальной школы смогут продолжить обучение на русском языке.
«При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения», — заявила министр.
Новосад не исключила, что у детей, особенно в старших классах, могут возникнуть сложности с изучением предметов со специфической терминологией, из-за резкого перехода с русского на украинский. Поэтому у школьников будет адаптационный период.
Однако сейчас, по словам главы министерства образования и науки, сейчас ее больше заботит именно подготовка учителей, «чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию».
Закон «Об образовании», который обязывает школы прекратить занятия на любых языках, кроме украинского, начиная с пятого класса, был подписан в сентябре 2017 года президентом Петром Порошенко.
Закон осудили в России, Польше, Венгрии, Румынии и Молдове.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016