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Преподавателей русскоязычных школ научат украинскому

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Преподавателей русскоязычных школ научат украинскому

В Украине учителя школ, в которых обучение ведется на русском, пройдут специальные курсы повышения квалификации для перехода на обучение на государственном языке. Об этом сообащет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление главы Минобрнауки Анны Новосад.

«Для учителей мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — подчеркнула она.

Она напомнила о планах перевести учеников русскоязычных школ с 5 класса на преподавание на украинском. По ее словам, это должно произойти с сентября 2020 года. Предполагается, что ученики начальной школы смогут продолжить обучение на русском языке.

«При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения», — заявила министр.

Новосад не исключила, что у детей, особенно в старших классах, могут возникнуть сложности с изучением предметов со специфической терминологией, из-за резкого перехода с русского на украинский. Поэтому у школьников будет адаптационный период.

Однако сейчас, по словам главы министерства образования и науки, сейчас ее больше заботит именно подготовка учителей, «чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию».

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Закон «Об образовании», который обязывает школы прекратить занятия на любых языках, кроме украинского, начиная с пятого класса, был подписан в сентябре 2017 года президентом Петром Порошенко.

Закон осудили в России, Польше, Венгрии, Румынии и Молдове.

русский язык, украинский язык, школы, Анна Новосад
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