Мониторинговая миссия ООН выявила случаи проявления ненависти к нацменьшинствам в Украине

Случаи проявления ненависти в отношении представителей национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, зафиксированы в Украине. Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, который в четверг представила ее глава Матильда Богнер.

«На территории, контролируемой правительством, УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) отметило случаи проявления ненависти в отношении национальных меньшинств, в том числе лиц, говорящих по-русски и по-венгерски, ромов и иностранных студентов», — говорится в докладе.

В миссии также обратили внимание на необходимость доработать законодательство в части языковых норм. «Отмечая вступление в силу 16 января 2021 года отдельных положений закона „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ и связанные с этим инциденты, УВКПЧ рекомендует незамедлительно принять закон о защите прав национальных меньшинств, которым будут защищены непосредственно их языковые права», — отмечено в документе.

Напомним, что с 16 января в Украине вступила в действие очередная норма принятого в 2019 году закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке, если те не попросят обращаться к ним на другом языке.