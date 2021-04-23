Русскоязычные чаще сталкиваются с негативным отношением из-за их родного языка

14,2% украиноязычных и 23,4% русскоязычных людей сталкиваются с негативным отношением со стороны других людей из-за их родного языка, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.
В частности, респондентам был задан вопрос, «сталкиваетесь ли вы или члены вашей семьи с негативным отношением со стороны других людей из-за вашего родного языка?».
Так, 14,2% украиноязычных граждан ответили, что сталкиваются с таким негативным отношением, 80% — не сталкиваются, а 5,8% затруднились ответить на вопрос. Что касается русскоязычных граждан, то 23,4% сообщили, что сталкиваются с негативным отношением из-за их родного языка, 73,2% — не сталкиваются, а 3,3% затруднились ответить.
Опрос был проведен 16-27 февраля 2021 года среди 2003 респондентов из всех регионов Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст, тип населённого пункта и область проживания. Максимальная случайная погрешность не превышает 2,2%.
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