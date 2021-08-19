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Чиновники займутся учителями, которые на переменах разговаривают на русском

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Чиновники займутся учителями, которые на переменах разговаривают на русском

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что в некоторых учебных заведениях на востоке и юге Украины образовательный процесс, в частности, во внеурочное время все еще осуществляется на негосударственном языке.

«Для ликвидации последних „пароксизмов“ русскоязычного обучения прошло не так много времени. И сегодня в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения, особенно на востоке и юге Украины, образовательный процесс, в частности во внеурочное время, все еще может осуществляться на негосударственном языке», — говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

По словам Кременя, об этом свидетельствуют те жалобы и обращения, поступающие в адрес Секретариата уполномоченного.

В частности, за последние полгода в Секретариат поступило 2 тыс. 126 сообщений о нарушениях языкового закона, из них 80 обращений, а это 3,8%, касались сферы образования и науки. Среди прочего, поступили обращения по применению негосударственного языка в образовательном процессе в Одессе, Черкассах, Киеве, Харькове, Херсоне.

«Мы продолжаем фиксировать достаточно резонансные факты нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами различных национальных университетов, которые в своих публичных выступлениях игнорируют государственный язык», — добавил он.

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Кроме того, имеют место факты, когда во время учебно-воспитательного процесса учителя, педагогические работники общаются с учениками на государственном языке, а в перерывах, во внешкольное время, во время заседаний педагогических советов, проведения родительских собраний пользуются негосударственным языком.

«Надеюсь, что эта тенденция будет уменьшаться, и учителя почувствуют свою ответственность за утверждение украинского языка как государственного», — заявил Креминь.

украинский язык, школы, Тарас Креминь
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