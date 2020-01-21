Большинство украинцев за вступление страны в ЕС и НАТО

Большинство граждан Украины считают, что интеграционным направлением Украины должно быть вступление в Европейский Союз, свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно презентованным во вторник в Киеве результатам социсследования, за вступление в ЕС высказались 64,2% респондентов, 12,7% — поддерживают вступление в Евразийский экономический союз, 23,1% — затруднились ответить.

Также 51,2% опрошенных считают, что наилучшим вариантом гарантирования безопасности Украины является вступление в НАТО. 26,1% высказываются за внеблоковый статус. Всего 5,5% выступают за военный союз с Россией и другими странами СНГ, 1,5% — за военный союз со США, 1,6% поддерживают другие варианты, 14,1% затруднились ответить.

Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте с 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.