Украинцы поддерживают вступление в Евросоюз и НАТО

62% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и 58% — вступление в НАТО.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 4-9 ноября 2021 года.
Так, по данным опроса, если бы сегодня проводился такой референдум, 62% респондентов поддержали бы вступление Украины в ЕС, а 32% не поддержали бы.
При этом 58% опрошенных поддержали бы вступление Украины в НАТО, а 35% высказались бы против.
Согласно опросу, наиболее лояльными к евроинтеграции являются жители западных и центральных областей, наименее благосклонными — жители восточных регионов, где менее половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО.
В то же время наиболее скептическими по поводу присоединения к Евросоюзу и НАТО являются избиратели «Оппозиционной платформы», партий Андрея Шария и Евгения Мураева.
Опрос проведен среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
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