Почти 3% украинцев до сих пор считают себя гражданами СССР

Практически три четверти жителей страны идентифицируют себя гражданами Украины, свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно презентованным во вторник в Киеве результатам социсследования, 74,9% опрошенных в первую очередь считают себя гражданами Украины, 15,6% — жителями региона, где живут, 2,7% — гражданами бывшего СССР, 2,6% — представителями своего этноса, нации, 1,5% — гражданами мира, 1,2% — гражданами Европы, 0,3% — гражданами России, 0,1% — назвали другой вариант, 1% — затруднились ответить.

Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте с 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.