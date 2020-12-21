Около половины граждан поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО

Позиции, что Украина должна двигаться в направлении интеграции в Евросоюз, придерживаются 48% граждан. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Указано, что на Западе сторонников евроинтеграции оказалось 72% граждан, а в Центре — 52%. В то же время на юге интеграцию Украины с ЕС поддерживают 36% граждан. В Восточном регионе в поддержку евроинтеграции высказались 24% граждан.
Еще 13% респондентов являются сторонниками интеграции с Россией, а почти треть опрошенных вообще не желает ни одного из этих союзов.
Присоединение Украины к НАТО поддерживают 42% опрошенных украинцев, а военный союз с РФ предпочитают 11% граждан. При этом за внеблоковый статус высказались 34% опрошенных.
На Западе и в Центре вступление в Североатлантический альянс поддерживают 68% и 47% граждан соответственно. На Юге сторонников вступления в НАТО менее 26%, а на Востоке — 16%.
Исследование провели Деминициативы совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос осуществлено методом личного интервью face-to-face. Всего провели 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.
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