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Ученые нашли возможный способ борьбы со «всеми видами рака»

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Ученые нашли возможный способ борьбы со «всеми видами рака»
Т-лимфоцит атакует раковую клетку (иллюстрация)

Открытие команды ученых из британского Университета Кардиффа может позволить медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток. Исследователи утверждают, что потенциально это может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.

Об этом сообщает BBC Украина.

«Этот метод пока не испытали клинически, однако ученые убеждены, что у него есть огромный потенциал. Краткое описание их работы обнародовано в журнале Nature Immunology», — говорится в сообщении.

Исследование заключалось в поиске необычных способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями. Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита — клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию. Выявленная исследователями клетка, в отличие от других, способна противодействовать различным видам угроз.

«Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Ранее никто не думал, что это возможно», — сказал в беседе с BBC исследователь Генри Сивелл.

Как отмечается в сообщении, на поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они обнаруживают антигены, опасные для организма. Команде ученых удалось найти способ заставить обнаруженные ими Т-лимфоциты атаковать широкий спектр раковых клеток.

Метод опробовали на клетках рака легких, крови, кишечника, молочной железы, простаты, яичников и шейки матки. Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.

В то же время, как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Его рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.

Считается, что раковые клетки «используют» MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный учеными Т-лимфоцит, считают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и это — клетка опухоли.

«Мы первыми описали Т-клетку, которая обнаруживает в раковых клетках MR1. Ранее этого никто не делал», — сказал исследователь Гарри Долтон.

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Как отмечается в сообщении, это не первое такое исследование, эксперименты по «настройке» иммунной системы против рака продолжаются достаточно давно.

Самый известный из них — CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T Т-лимфоциты генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки. После этого модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их количество увеличивается после каждого столкновения с раковыми клетками.

исследование, рак
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