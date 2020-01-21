Ученые нашли возможный способ борьбы со «всеми видами рака»

Открытие команды ученых из британского Университета Кардиффа может позволить медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток. Исследователи утверждают, что потенциально это может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.
Об этом сообщает BBC Украина.
«Этот метод пока не испытали клинически, однако ученые убеждены, что у него есть огромный потенциал. Краткое описание их работы обнародовано в журнале Nature Immunology», — говорится в сообщении.
Исследование заключалось в поиске необычных способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями. Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита — клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию. Выявленная исследователями клетка, в отличие от других, способна противодействовать различным видам угроз.
«Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Ранее никто не думал, что это возможно», — сказал в беседе с BBC исследователь Генри Сивелл.
Как отмечается в сообщении, на поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они обнаруживают антигены, опасные для организма. Команде ученых удалось найти способ заставить обнаруженные ими Т-лимфоциты атаковать широкий спектр раковых клеток.
Метод опробовали на клетках рака легких, крови, кишечника, молочной железы, простаты, яичников и шейки матки. Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.
В то же время, как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Его рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.
Считается, что раковые клетки «используют» MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный учеными Т-лимфоцит, считают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и это — клетка опухоли.
«Мы первыми описали Т-клетку, которая обнаруживает в раковых клетках MR1. Ранее этого никто не делал», — сказал исследователь Гарри Долтон.
Как отмечается в сообщении, это не первое такое исследование, эксперименты по «настройке» иммунной системы против рака продолжаются достаточно давно.
Самый известный из них — CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T Т-лимфоциты генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки. После этого модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их количество увеличивается после каждого столкновения с раковыми клетками.
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