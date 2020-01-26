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СМИ опубликовали запись разговора Трампа об отношениях Москвы и Киева

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СМИ опубликовали запись разговора Трампа об отношениях Москвы и Киева

Associated Press опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, которая, по данным агентства, была сделана во время ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. По информации AP, на встрече также присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Запись длится 1 час 23 минуты, кто именно ее сделал, не уточняется. По данным агентства, в ходе встречи американский президент поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи со стороны США.

«Как долго они продержатся в борьбе с Россией?», — задает вопрос человек, которого AP называет Трампом. После этого он переходит к теме увольнения Мари Йованович с должности американского посла в Украине (этот пост она занимала с 2016 по 2019 год).

ABC News со ссылкой на источники пишет, что ужин с участием Трампа, Парнаса и Фрумана состоялся 30 апреля 2018 года. Телеканал также опубликовал фрагменты аудиозаписи, которая, как утверждают собеседники телеканала, была сделана на той же встрече Фруманом.

«Самая большая проблема, с которой, я думаю, нужно начать, — в том, чтобы избавиться от посла. Она осталась еще со времен администрации Клинтона, — произносит на ней человек, которого ABC называет Парнасом. — Она ходит вокруг и говорит всем: «Подождите, ему (Трампу – Ред.) еще устроят импичмент, просто подождите».

В ответ на это, по данным ABC, Трамп заявляет: «Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Выгоните ее. Хорошо? Сделайте это».

Как сообщает ABC, копию записи передали федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Там не стали комментировать информацию.

Участники встречи также обсудили энергорынок Украины, действия госсекретаря США Майка Помпео, который, по словам Трампа, «делает хорошую работу», предстоящую первую встречу американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном (она прошла в июне 2018 года в Сингапуре) и политику экс-президента США Джорджа Буша на Ближнем Востоке, сообщает AP. По данным агентства, на видео также присутствуют сын президента Дональд Трамп-младший и его экс-советник Джонни де Стефано.

Ближе к концу ужина, пишет AP, Парнас передал Трампу подарок от «главного раввина в Украине» и раввинов Израиля. Он провел параллель между Трампом и Мессией, «который пришел спасти весь мир», и назвал американского лидера «спасителем Украины». По данным агентства, Фруман после этого заявил: «Все евреи Украины молятся за вас».

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Появление видеозаписи может сыграть значимую роль в деле об импичменте Трампа и противоречит заявлениям президента США о том, что он не знал Фрумана и Парнаса, отмечает агентство. Бизнесменов арестовали в США в середине октября 2019 года, заподозрив в том числе в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии данных о передаче сотен тысяч долларов политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев. Позднее прокуратура в США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани. Оно касалось того, получал ли адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка личную выгоду от газовых проектов в Украине, которые продвигали Фруман и Парнас.

Дональд Трамп, импичмент
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Комментарии (1)
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Гость
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maks vlasenko
maks vlasenko 23 минуты назад

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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