Украинцы считают самыми большими проблемами страны коррупцию и войну

Коррупцию и войну на Донбассе граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.
Таковы результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в среду в Киеве.
Так, 69% респондентов считают, что больше всего мешает развитию Украины коррупция, 68,9% — война на Донбассе (опрошенным предлагалось выбрать не больше трех вариантов ответов).
Кроме того, 30,7% опрошенных назвали одной из главных проблем засилье олигархов в экономике, 25% — отсутствие профессионалов во власти, 24,8% — миграцию и выезд трудоспособного населения из страны, 17,3% — популизм политиков, 12,2% — пассивность граждан, 11,6% — отсутствие весомых инвестиций в экономику, 8,8% — внешнее управление, 7,2% — разрыв отношений с Россией, ориентация на Запад.
1,5% респондентов назвали другой вариант, и такое же количество опрошенных затруднилось ответить на поставленный вопрос.
Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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