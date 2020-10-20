Украинцы считают главными проблемами войну, коррупцию и безработицу

Война на Донбассе, коррупция и безработица являются самыми главными проблемами для страны по мнению украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 8-15 октября.

Отмечается, что 63% респондентов считают проблему войны на Донбассе одной из основных проблем в Украине, 53% опрошенных причисляют к топ-3 главных проблем коррупцию, еще 43% - безработицу.

Далее идут коммунальные тарифы (29%) и предотвращение экономического кризиса/развитие экономики (28%). Борьба с распространением коронавируса лишь на восьмом месте (11%).