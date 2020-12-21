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Украинцы не верят в досрочные выборы и наступление мира в следующем году

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Украинцы не верят в досрочные выборы и наступление мира в следующем году

Украинцы не прогнозируют кадровые изменения в органах власти в новом году.

Об этом рассказал аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов, представляя в Укринформе результаты общенационального репрезентативного опроса.

По его словам, 25% считают, что в 2021 году возможны досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года.

Ожидание развития ситуации в определенной степени отличается у сторонников различных партий. Сторонники «Европейской Солидарности» считают самым менее вероятным наступление мира на Донбассе в 2021 году (12% считают скорее возможным, 87% — нет). Среди сторонников «Батькивщины», «ОПЗЖ» и «Слуги народа» около 24-29% считают вероятным наступление мира в следующем году, около 60% высказались, что этого не произойдет.

Около 21% сторонников «Слуги народа» считают, что в 2021 году коррупционеры будут наказаны, и в Украине уменьшится уровень коррупции. Среди сторонников других партий только 5-15% считают, что это произойдет.

То же самое касается и роста благосостояния — рост благосостояния в 2021 году ожидают 24% сторонников «Слуги народа», 67% — скорее нет. Среди сторонников остальных партий — оптимистов около 10-15%. По мнению 28% сторонников «Слуги народа», в 2021 году произойдет смена правительства. Больше всего в этом уверены сторонники «Европейской Солидарности» — среди них 62% высказались о возможной смене правительства.

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Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Он совершен методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

коррупция, Донбасс, опрос, досрочные выборы
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