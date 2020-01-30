Канада вслед за ЕС расширила санкции против РФ за выборы в Крыму

Канада расширила санкции против России в связи с проведением нелегитимных выборов в аннексированном Крыму.

Об этом написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампан в Twitter.

«Канада вводит санкции в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, состоявшимся в оккупированном Россией Крыму. Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал министр .

В санкционный список попали 6 человек, причастных к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Напомним, что ранее ЕС расширил санкционный список против РФ, добавив в него семь человек, а США добавили в свой список восемь человек и одну компанию.