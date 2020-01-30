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Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Скотт Янг
Скотт Янг
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Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты.

Да, ум, талант, учителя и школы — все это имеет значение.

Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно — ни одна из этих вещей не поможет вам.

Люди, которые не в состоянии изучать языки, в подавляющем большинстве случаев даже не пытаются это делать. Люди, которые «не могут» изучать математику, программирование, бизнес, маркетинг или танцы — они даже никогда не пытались делать это всерьез.

Процесс обучения — это разочарование

Такое отношение нелегко принять. «Разве эти люди не понимают, что вы можете чему-то научиться, если настойчивы и используют правильный подход?»

Но чувства не рациональны, поэтому побуждать людей учиться трудным вещам — пустая трата времени. Если вы чувствуете, что не можете выучить математику, французский или самбу — ничего не изменится.

Правда в том, что у меня были свои моменты сомнения и разочарования, и даже не так давно.

В январе прошлого года я начал учиться танцевать сальсу вместе с женой. Она танцевала много лет, но никогда не занималась профессионально, а я лишь пробовал несколько раз.

Сразу же на первых занятиях подавляющее чувство можно было сформулировать так: «Я ненавижу это». Не потому, что не считаю уметь танцевать сальсу классным, а потому, что я вижу себя в зеркале. Мои шаги не синхронизированы. Я не попадаю в ритм. Когда я занимаюсь танцами с партнёром, я забываю последовательность движений если перехожу к следующему.

Я знаю, что это просто барьер разочарования. Я знаю, что как только я преодолею уровень новичка (что неизбежно случится при достаточном количеством практике), я начну наслаждаться этим. Если бы я потратил достаточно времени, мне бы даже понравилось заниматься.

Но мозг видит всё по-другому, интуитивное чувство звучит так: «ты не очень хорошь в этом, следует остановиться прямо сейчас и перестать смущать себя».

Как поменять своё восприятие обучения?

Есть несколько подходов, которые можно использовать, чтобы преодолеть такие трудности в обучении:

1. Погружение

Ультраобучение работает хорошо, потому позволяет преодолеть барьер разочарования за более короткий период времени. Изучать иностранный язык — это стресс, но стресс длится пару недель, а не пару лет, как в традиционных классах.

Из-за того, что стресс короче, его легче преодолеть по сравнению с безостановочным чувством эмоционального разочарования, которое вы чувствуете, когда навык ещё не проявился.

2. Избегайте сравнений

Мои чувства по поводу сальсы были в основном вызваны другими членами учебной группы. Они танцевали лучше меня. Всякий раз, когда мы, как человеческие существа, ощущаем сравнительный недостаток, наш мозг немедленно пытается избежать применения этого навыка.

Простой способ избежать этой проблемы — поставить себя в ситуации, которые не подразумевают сравнений.

Индивидуальные занятия сразу же устраняют чувство «я худший в классе». Это также устраняет опасность психологической расслабленности — «я лучший в классе», которая может поразить учеников с высокими показателями.

Даже структурирование интенсивного и необычного проекта часто позволяет избежать этой проблемы. Когда я принимал участие в MIT Challenge, я никогда не чувствовал себя плохо, испытывая сложности с концепциями или идеями, потому что никто больше не занимался этими вопросами, поэтому не было никаких ожиданий от работы.

3. Примите разочарование

«Ненавижу это» — не чувство, но предложение. Которое вы мысленно произносите в ответ на определенные события, происходящие в вашей среде. Тем не менее, следует признать, что это не единое переживание, а несколько отдельных, происходящих в непрерывном режиме:

  • Вы замечаете, что делаете что-то плохо
  • Вы замечаете, что другие могут заметить, что вы что-то делаете плохо
  • Вы чувствуете смущение и начинаете чувствовать себя плохо
  • Вы чувствуете, что вам нужно сбежать или остановиться.
  • Вы говорите себе: «Я ненавижу это».

Это поезд мысли, с которого можно сойти на любой остановке, вы просто выбираете поездку на нем до конечной станции. Если вы помните об этом, то сможете направить его на другие рельсы.

Например, ответ может быть таким: «ничего страшного, обучение подразумевает преодоление несовершенства, вот почему я здесь».

Или если вы начинаете чувствовать смущение, можно сказать: «Хорошо, если люди считают, что я плох в этом. Пока я никому не причиняю вреда и стараюсь изо всех сил, никто не будет рассчитывать на меня в этом вопросе».

Когда вы чувствуете, что вам нужно сбежать, вы говорите себе: «Давай просто попробуем это немного дольше»?

При более тщательном рассмотрении само чувство разочарования становится потенциальным пространством для новых переживаний. Вы понимаете, насколько ваши собственные чувства сковывают вас в ограниченном представлении о жизни. Боль, которую вы испытываете, становится моментом потенциального освобождения, потому что с его помощью вы можете переписать историю того, кто вы есть.

Сальса, танцы и преодоление разочарования

Я все еще не очень хорош в сальсе. Но уже танцую лучше. Моменты, когда я говорю: «ненавижу это», теперь происходят гораздо реже, чаще звучит «Эй, а это довольно весело». Я знаю, что если продвинуться вперёд, «довольно весело» станет «удивительным и жизнеутверждающим», если вы сможете продолжать работать немного дольше.

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Обучение и ультраобучение для меня представляется культивированием этих удивительных, жизнеутверждающих моментов. Когда вы достигаете прогресса в чем-то, что раньше казалось вам невозможным, ваш мир становится немного больше. Это расширение возможностей — больше чем просто достижение цели, является источником самого счастья.

Источник

обучение, Скотт Янг
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Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
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