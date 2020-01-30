Презентацию «государства в смартфоне» перенесли без объяснения причин

Презентация мобильного приложения «государства в смартфоне» — «Дія», переносится с 30 января на одну неделю.

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

«Иногда обстоятельства препятствуют осуществлению грандиозных планов. Презентация „Дії“ переносится с 30 января и состоится через неделю. Однако это не повод расстраиваться?», — говорится в сообщении.

О причинах переноса не сообщается.⠀

Напомним, что в проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг «Дія», а также на обучение цифровым навыками не было заложено средств.