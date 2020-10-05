Зеленский похвастался переходом к «цифровому» государству

5 млн украинцев являются пользователями мобильного приложения «Дія».
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе презентации новых сервисов «Дії», передают Українськi Новини.
«Год назад „государство в смартфоне“ было только нашей мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением „Дія“ пользуется 5 млн граждан Украины — это уже точно начало новой реальности», — сказал он.
Зеленский отметил, что за год Украина стала четвертой страной Европы, у которой есть цифровые водительские права и первой — у которой есть цифровой паспорт.
«Поверьте, это только десятая часть от наших больших планов и только начало на пути к цифровому государству, где 100% услуг будут онлайн», — заверил президент.
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