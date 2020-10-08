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«Укрпочта» начала принимать е-документы из «Дії»

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«Укрпочта» начала принимать е-документы из «Дії»

Отныне посылки в отделениях Укрпочты можно получить по цифровым документам из обновленного приложения «Дія 2.0.».
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграме.

Отмечается, что в отделениях Укрпочты принимают ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении «Дія 2.0.». С этими документами можно получить внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); международные страховые отправления без таможенных начислений и послеоплаты.

При предоставлении услуги оператор в почтовом отделении отсканирует штрих-код с обратной стороны паспорта, а далее данные передаются в систему Укрпочты.

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Напомним, 5 октября Министерство цифровой трансформации представило обновленное приложение «Дія 2.0.», в котором появился ряд новых онлайн-услуг и доступны новые электронные документы.

Укрпошта, Дія
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