«Укрпочта» начала принимать е-документы из «Дії»

Отныне посылки в отделениях Укрпочты можно получить по цифровым документам из обновленного приложения «Дія 2.0.».

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграме.

Отмечается, что в отделениях Укрпочты принимают ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении «Дія 2.0.». С этими документами можно получить внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); международные страховые отправления без таможенных начислений и послеоплаты.

При предоставлении услуги оператор в почтовом отделении отсканирует штрих-код с обратной стороны паспорта, а далее данные передаются в систему Укрпочты.

Напомним, 5 октября Министерство цифровой трансформации представило обновленное приложение «Дія 2.0.», в котором появился ряд новых онлайн-услуг и доступны новые электронные документы.