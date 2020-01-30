НБУ уже два дня приходится продавать валюту

Национальный банк Украины (НБУ) 29-30 января продавал валюту на фоне сезонного снижения курса гривни, сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.
«В начале года импорт преобладает над экспортом... Кроме того, мы видим активность компаний по выплате дивидендов... Когда видим на межбанковком валютном рынке, что есть какие-то угрозы или волатильность значений, мы выходим и продаем валюту. Мы это делали вчера и сегодня и мы видим, что рынок на это реагирует», — сказал он на брифинге в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Сологуб отметил, что население использовало девальвационный тренд гривни для продажи иностранной валюты: с начала текущего месяца этот показатель составил $100 млн.
«Опять-таки, никаких изменений в политике Национального банка относительно курсообразования нет», — добавил он.
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