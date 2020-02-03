В Кремле не верят в быстрое сближение Беларуси и США

Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Беларуси и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск, где он провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении», — сказал он.

Песков в целом отказался комментировать детали упомянутых переговоров: «Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений».

Напомним, что Беларусь и США «достигли взаимопонимания в сотрудничестве по ряду направлений».

Об этом заявил в субботу глава МИД Беларуси Владимир Макей на брифинге по итогам переговоров в Минске госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Александром Лукашенко.