Ведущие страны Запада призвали Минск прекратить насилие против народа

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Беларуси соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте британского правительства совместном заявлении дипломатических представительств этих стран и объединения европейских государств.
«Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — говорится в заявлении. Страны также призвали расследовать злоупотребления и преступления, совершенные во время протестных акций, и привлечь виновных к ответственности.
Кроме того, Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берн заявили о «солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов» и «поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси». «Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — уверены в этих странах.
В заявлении также содержится призыв к властям Беларуси «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» и требование «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».
Накануне аналогичное заявление было распространено дипломатическими представительствами стран в Минске.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016