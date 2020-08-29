Ведущие страны Запада призвали Минск прекратить насилие против народа

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Беларуси соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте британского правительства совместном заявлении дипломатических представительств этих стран и объединения европейских государств.

«Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — говорится в заявлении. Страны также призвали расследовать злоупотребления и преступления, совершенные во время протестных акций, и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берн заявили о «солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов» и «поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси». «Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — уверены в этих странах.

В заявлении также содержится призыв к властям Беларуси «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» и требование «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Накануне аналогичное заявление было распространено дипломатическими представительствами стран в Минске.