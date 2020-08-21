США призвали освободить задержанных во время протестов белорусов

США обеспокоены фальсификациями во время президентских выборов в Беларуси и призывают власти страны освободить всех незаконно задержанных участников протестов.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

«США глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование белорусской интернет-службы и жестокое обращение с заключенными. Мы призываем немедленно освободить тех, кто был несправедливо задержан, и дать отчет о пропавших без вести», — заявил Помпео.

По его словам, США придерживаются своего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также «стремление белорусского народа избирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от внешнего вмешательства».

Помпео отметил, что Соединенные Штаты поддерживают свободные и честные выборы, которые отражают волю белорусского народа, а выборы, прошедшие 9 августа, не соответствуют этим стандартам.

«Мы призываем правительство Беларуси принять предложение председательства в ОБСЕ, чтобы облегчить диалог и привлечь все заинтересованные стороны. Мы поддерживаем международные усилия по независимому расследованию избирательных нарушений в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и репрессий, которые были за ними», — говорится в заявлении.

Напомним, что в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, продолжаются протесты против официальных их результатов, согласно которым Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.