Дубилет рассказал, когда в Украине могут ввести электронные выборы

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что электронные выборы в Украине смогут стать реальностью тогда, когда какая-нибудь крупная международная компания представит промышленное решение.
«Если честно, я это направление не веду, но я выскажу субъективное мнение. Мне кажется, что эта штука может стать реальностью тогда, когда какая-нибудь крупная известная компания, вроде Microsoft, представит промышленное решение. Когда компания скажет: „Смотрите, вот наше решение для правительств всего мира, и я гарантирую, что эту систему невозможно взломать“, вот тогда у общества будет достаточно доверия для того, чтобы решится внедрять такие системы», — сказал Дубилет в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, насколько перспективны для Украины электронные выборы.
По его мнению, любое решение, которое правительство захочет создавать внутри, может вызывать негатив и недоверие со стороны общества.
Кроме того, министр отметил, что запуск электронных выборов не подразумевает отказ от возможности голосовать традиционным образом.
«Вообще, это очень важная вещь. Есть известная проблема по всему миру, что более молодое общество менее активно участвует в выборах, несмотря на то, что выборы — это то, что больше всего влияет именно на молодое общество. Поэтому, электронные выборы — это способ вернуть молодежь на избирательные участки», — считает Дубилет.
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