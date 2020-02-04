Трамп одержал оглушительную победу на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил во время голосования на прошедших в Айове собраниях избирателей (кокусах) республиканцев, говорится в сообщении партии штата в Twitter.
«Республиканская партия в Айове объявляет, что президент США Дональд Трамп, получив подавляющее большинство голосов, победил», — сообщила партия, отметив, что явка в этот раз стала рекордной.
Как уточняет газета USA Today, по результатам подсчета 92,58% голосов действующему президенту удалось набрать 97,2% голосов, в то время как экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, занявший второе место, получил лишь 1,3%. Сам Трамп назвал свой результат «большой победой» и поблагодарил за него.
На своих кокусах (партийных собраниях) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США. Победа на кокусе не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии (это будет определяться в ходе партийных праймериз, где голосовать за выдвижение того или иного кандидата будут партийные делегаты), считается важным этапом предвыборной гонки, говорящем о популярности и партийной поддержке того или иного кандидата.
Кандидата от Республиканской партии 2472 делегата предложат в августе 2020 года на партийном съезде в Шарлотсвилле, штат Северная Калифорния — для выдвижения ему понадобятся голоса 1237 из них.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016