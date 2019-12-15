Министры просят повысить им зарплату

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют «финансовую подушку» и им трудно содержать свои семьи.

Об этом Дубилет сказал в интервью телеканалу «Наш».

«Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии», — рассказал он.

По его словам, ситуация сложная, ведь, с одной стороны, есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Напомним, что 11 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

«Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 — надолго меня не хватит», — сказал он.