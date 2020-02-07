Украина готовит эвакуацию своих граждан из Уханя

Украина ведет переговоры с правительством Китайской народной республики относительно разрешения на эвакуацию украинцев из Уханя, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР",- сказал он.

По словам Кузина, детали перевозки будут объявлены на брифинге в понедельник.