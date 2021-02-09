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В Китае заявили об отсутствии доказательств появления коронавируса в Ухане

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В Китае заявили об отсутствии доказательств появления коронавируса в Ухане

Ученые не обладают доказательствами того, что коронавирус нового типа был в Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании «Ванькэ» Лян Ваньнянь.

«Мы провели исследование случаев заболевания пневмонией в Ухане и провинции Хубэй», — сказал он. «Нет доказательств того, что вирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года», — указал Лян Ваньнянь.

Специалисты не обладают достаточными данными, чтобы установить, каким образом коронавирус нового типа попал на рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, где он был впервые выявлен, сообщил Лян Ваньнянь.

«Базируясь на имеющейся информации, невозможно сказать, как вирус появился на рынке», — сказал он.

Ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, являющийся прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма SARS-CoV-2, несмотря на схожесть форм, выявленных у летучих мышей и панголинов, сообщил Лян Ваньнянь.

«Как полагают некоторые специалисты, коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиком нового коронавируса, — отметил Лян Ваньнянь. — Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса».

По его словам, «вирус, который способен вызвать глобальную пандемию, непременно должен обладать способностью хорошо приспосабливаться к среде обитания человека». «Эта способность может быть приобретена случайно или постепенно развиваться, но каждый шаг извлекает выгоду из естественного отбора», — сказал Лян Ваньнянь.

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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов «Хуанань», где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань.

ВОЗ, Ухань, коронавирус
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