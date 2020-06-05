Жителей Уханя и провинции Хубэй снова начали пускать в столицу

Власти китайской столицы в пятницу сняли ограничения на въезд жителей, проживающих в городе Ухане и в провинции Хубэй, где пять месяцев назад возник первый очаг эпидемии коронавируса. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель генерального секретаря администрации города Чэнь Бэй.

По ее словам, такое решение было принято в связи с понижением уровня реагирования на эпидемиологическую угрозу в Пекине со второго (высокого) до третьего (повышенного). Таким образом граждане из данного региона Центрального Китая могут приезжать в столицу без обязательного двухнедельного карантина с проживанием в специальных гостиницах. Кроме того, они имеют право не проходить тест на нуклеиновые кислоты при наличии полученного у них дома сертификата об отсутствии вируса.

Ограничения на посещение Пекина жителями Хубэя были введены примерно два месяца назад после снятия запрета на въезд и выезд за пределы этой провинции. Как сообщил в пятницу региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, из местных больниц были выписаны три последних заболевших с коронавирусной инфекцией.

За весь период эпидемии в этом регионе заразились вирусом более 68,1 тыс. человек, из них около 4,5 тыс. умерли.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,33% инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83 тыс. С 15 апреля в стране не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).