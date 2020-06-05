Жителей Уханя и провинции Хубэй снова начали пускать в столицу

Власти китайской столицы в пятницу сняли ограничения на въезд жителей, проживающих в городе Ухане и в провинции Хубэй, где пять месяцев назад возник первый очаг эпидемии коронавируса. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель генерального секретаря администрации города Чэнь Бэй.
По ее словам, такое решение было принято в связи с понижением уровня реагирования на эпидемиологическую угрозу в Пекине со второго (высокого) до третьего (повышенного). Таким образом граждане из данного региона Центрального Китая могут приезжать в столицу без обязательного двухнедельного карантина с проживанием в специальных гостиницах. Кроме того, они имеют право не проходить тест на нуклеиновые кислоты при наличии полученного у них дома сертификата об отсутствии вируса.
Ограничения на посещение Пекина жителями Хубэя были введены примерно два месяца назад после снятия запрета на въезд и выезд за пределы этой провинции. Как сообщил в пятницу региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, из местных больниц были выписаны три последних заболевших с коронавирусной инфекцией.
За весь период эпидемии в этом регионе заразились вирусом более 68,1 тыс. человек, из них около 4,5 тыс. умерли.
Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,33% инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83 тыс. С 15 апреля в стране не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016