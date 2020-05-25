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В Ухане за десять дней провели 6,7 миллиона тестов на коронавирус

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В Ухане за десять дней провели 6,7 миллиона тестов на коронавирус

Власти китайского города Ухань за 10 дней провели свыше 6,5 миллиона тестов в рамках массового скрининга населения города на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные городского комитета по вопросам здравоохранения.

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.

Сообщается, что в период с 14 мая по 23 мая в городе с населением около 10 миллионов человек в общей сложности провели 6 774 093 теста на COVID-19.

Рекордное количество тестов за один день было сделано 22 мая — свыше 1,47 миллиона.

До начала массового скрининга в городе за все время эпидемии было проведено 3 миллиона тестов.

Массовое тестирование является бесплатным и добровольным. В первую очередь проводилось тестирование жителей районов, где ранее были очаги заражения, районов, где проживали люди пожилого возраста, районов с большой плотностью населения, а также жителей, которые ранее никогда его не делали.

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи — локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

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До этого 8 апреля власти Китая полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.
За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 340 случаев заражения, 3 869 человек скончались.

Ухань, коронавирус
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