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Всемирный банк посчитал убытки для экономики от ожирения населения

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Всемирный банк посчитал убытки для экономики от ожирения населения

Почти три четверти всех людей с избыточным весом и ожирением во всем мире живут в странах с низким или средним уровнем доходов. Об этом говорится в опубликованном в четверг исследовании Всемирного банка (ВБ) «Ожирение: здоровье и экономические последствия надвигающейся общемировой проблемы».

«Долгое время это считалось проблемой исключительно для стран с высоким уровнем доходов. Однако более 70% из 2 млрд людей во всем мире с избыточным весом и ожирением живут в странах с низким или средним уровнем доходов, — отмечают авторы работы. — Приводя к росту случаев инвалидности, смертности, расходам на здравоохранение и снижению производительности труда, ожирение становится все более серьезной проблемой для всех стран независимо от уровня доходов».

По данным специалистов, ожирение населения «оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на выплаты по инвалидности и на здравоохранение». По прогнозам, в ближайшие 15 лет расходы из-за высокого уровня ожирения среди населения в развивающихся странах составят в общей сложности более $7 трлн.

Как отмечается в докладе, во всем мире заболевания, связанные с избыточным весом, входят в тройку главных причин смертности. Так, с 1975 года уровень ожирения среди населения планеты увеличился почти в три раза, в настоящее время от связанных с ним болезней в мире ежегодно умирает 4 млн человек. К факторам, «обостряющим эпидемию ожирения, относятся рафинированные продукты питания, пища с повышенным содержанием сахара, а также снижение физической активности и повышение доходов, которые часто идут рука об руку с более высоким потреблением нездоровых продуктов питания».

«По мере экономического роста стран и доходов на душу населения разрушительные последствия и бремя ожирения будут по-прежнему смещаться в сторону бедных слоев», — считает автор исследования Мира Шекар. Так, в Китае в период с 2000 по 2009 год расходы на лечение заболеваний, связанных с избыточным весом, выросли с 0,5% до более 3% от средств, ежегодно выделяемых государством на здравоохранение. Ожидается, что в Бразилии расходы на лечение ожирения увеличатся почти в два раза: с почти $6 млрд в 2010 году до более $10 млрд в 2050-м.

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Помимо прямого увеличения расходов на медицинское обслуживание существуют также косвенные издержки, связанные, например, со снижением производительности труда, с отсутствием на работе (по болезни) и досрочным выходом на пенсию, которые влияют на общество.

Всемирный банк, ожирение
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