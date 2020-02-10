Число погибших от вируса в Китае превысило 900 человек

Число жертв новой коронавирусной инфекции в Китае возросло до 908 человек, говорится в сообщении Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Накануне было известно о 811 погибших в стране.
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Кроме того, в Гонконге зарегистрировали 36 случаев заболевания (один человек скончался), в Макао обнаружили десять инфицированных, из которых одного уже выписали, а на Тайване — 18 (одного также отпустили из больницы).
На борьбу с неизвестным ранее коронавирусом с начала его вспышки в конце прошлого года в китайском Ухане власти Китая суммарно потратили уже более $10 млрд. Во второй половине февраля распространение вируса достигнет пика, прогнозируют ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней.
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