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«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»

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«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»

Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.

Картина также удостоилась статуэтки за лучший оригинальный сценарий, лучший фильм на иностранном языке и лучшую режиссерскую работу.

«Паразиты» — первый фильм не на английском языке, получивший «Оскар». За звание лучшего фильма года также боролись «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, Брачная история" Ноя Баумбаха, «Джокер» Тода Филлипса, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

Южнокорейская драма также претендовала на награды в номинации «Лучший монтаж» и «Лучшая работа художника-постановщика». «Оскар» в этих категориях получили «Ford против Ferrari» и «Однажды в... Голливуде» соответственно.

Сюжет «Паразитов» построен вокруг истории о социальном неравенстве. Картина рассказывает о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам. При этом работодатели не знают, что их прислуга, водитель и учителя их детей — родственники.

Южнокорейский фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2019 году и премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. «Паразиты» также победили в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший неанглоязычный фильм», получив премию Британской академии (BAFTA). Кроме того, картина была удостоена «Золотого глобуса» как лучший зарубежный фильм, а Национальное общество кинокритиков США назвало ее лучшим фильмом 2019 года.

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92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе, в театре Dolby Theatre. В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер, игравшие в фильмах «Джокер» и «Джуди».

Оскар, Паразиты
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