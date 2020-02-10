Компания Airbnb остановила все бронирования в Пекине

Компания Airbnb приостановила предоставление услуги бронирования апартаментов в столице КНР до конца февраля в условиях распространения в стране коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
«В связи со вспышкой коронавируса и в соответствии с распоряжением местных властей в отношении гостиничной отрасли, бронирования в Пекине с 7 по 29 февраля 2020 года временно приостановлены», — цитирует агентство распространенное по электронной почте сообщение компании.
Согласно заявлению представителя Airbnb в Китае, решение о приостановке бронирования пока касается только Пекина, дальнейшие действия компании будут согласованы с местными властями.
Airbnb — онлайн-платформа для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Компания основана в 2008 году.
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