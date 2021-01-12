Компания Airbnb не будет обслуживать участников протестов в Вашингтоне

Компания краткосрочной аренды жилья Airbnb прекратит оказание услуг в окрестностях Вашингтона участникам протестов у Капитолия. Подобные меры будут приняты в преддверии инаугурации нового президента США Джозефа Байдена, говорится на сайте компании.

Airbnb разработала собственный план обеспечения безопасности в столичном округе.

Он предусматривает отмену бронирований тех людей, которые, согласно отчетам полиции, участвовали в насильственных действиях при беспорядках у Капитолия 6 января и запрет для них на пользование сервисом; анализ ранее размещенных заказов на бронирование жилья в столичном округе Колумбия и проверку разместивших их лиц на принадлежность к группам, которые ответственны за разжигание ненависти.

Кроме того, компания будет требовать обязательного подтверждения личности клиентов сервиса при бронировании и проведет «фоновые проверки» ранее авторизовавшихся клиентов сервиса. Если в ходе любого этапа этих проверок выяснится, что пользователь сервиса имеет отношение к радикальным группировкам, Airbnb предупредит об этом владельцев забронированного ими жилья. Арендодателям также рекомендуется сообщать компании, если они подозревают любого из своих гостей в принадлежности к таким группировкам.

Сторонники президента Дональда Трампа вышли на протесты в Вашингтоне 6 января, выражая несогласие с официальными итогами выборов президента: в этот день конгресс США должен был официально подтвердить победу Джозефа Байдена, соперника Трампа от Демократической партии.

Однако заседание конгресса в тот день не состоялось, так как протестующие пошли на штурм Капитолия. В беспорядках, которые его сопровождали, погибли 5 человек, десятки участников и полицейских получили ранения. После беспорядков власти США завели более 25 дел о внутреннем терроризме.