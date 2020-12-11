В ходе IPO акции Airbnb подорожали вдвое, капитализация превысила $100 млрд

Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первые минуты торгов на бирже Nasdaq подорожали более чем на 140%. Капитализация компании превысила $100 млрд — это в пять раз больше оценки, которую ей давали весной 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.
Через несколько минут после начала торгов акции Airbnb выросли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. К 21:05 по Киеву рост скорректировался до $148 за бумагу (+117%). Капитализация компании во время торгов превысила $100 млрд — это более чем в пять раз выше той оценки, которую компании давали в апреле ($18 млрд).
В ходе листинга Airbnb привлекла около $3,4 млрд без учета покупки дополнительных акций организаторами. По данным Bloomberg, оценка компании после листинга составила $47 млрд. Это больше стоимости трех крупнейших гостиничных сетей США: Marriott International ($43 млрд), Hilton Worldwide ($39 млрд) и Hyatt Hotels ($8 млрд), отметил Forbes.
Airbnb подала заявку на IPO в ноябре 2020 года, раскрыв финансовые показатели. Выручка сервиса за первые девять месяцев 2020 года составила $2,5 млрд — на 32% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале она упала на 18%, до $1,34 млрд.
Чистый убыток — $696,9 млн за девять месяцев. За третий квартал компания получила прибыль благодаря сокращению расходов на маркетинг — около $219 млн. Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году — эта тенденция сохранится и в 2020 году, заявила компания.
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