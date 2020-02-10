Премьер ожидает рост экономики на 4%

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает в 2020 году роста экономики на 4% ВВП.

«...Если говорить о цифрах, то у нас будет замедление в четвертом квартале, но объективно в 20-м году мы можем выйти на 4% по нашим оценкам», — сказал Гончарук в интервью «Украинской правде».

Как сообщалось, после назначения в конце августа Гончарук заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% — в 2020 году, по 7% в последующие четыре года.