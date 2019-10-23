Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%

Кабинет министров на заседании в среду утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает рост ВВП до 3,7% в 2020 году по консервативному сценарию, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«По первому сценарию, консервативному, Министерство экономики повторило прогноз Всемирного банка 3,7% роста ВВП в 2020 году», — сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.
Оптимистичный сценарий предусматривает рост экономики в 2020 году до 4,8% ВВП.
«Если в Украине будет вестись реальная борьба с коррупцией, экономика может вырасти на 4,8% в следующем году. Это тоже реалистичный прогноз», — сказал Гончарук.
Однако для этого работы правительства мало, для этого нужна эффективная работа всех ветвей власти, в том числе правоохранительных органов и судов, подчеркнул он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016