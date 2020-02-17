Лавров не видит прогресса в выполнении решений «нормандской четверки»

Россия пока не наблюдает прогресса в выполнении решений нормандского саммита в Париже. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
«Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем. Разведение сил и средств тормозится Киевом», — цитируют его российские СМИ.
По его словам, утверждения Украины по проведению нормандского саммита в апреле — не более чем «пожелания Киева». «Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того», — заявил Лавров.
Он отметил, что проведению нового саммита в нормандском формате должно предшествовать формирование новой повестки по итогам выполнения решений «четверки».
«Прежде чем созвать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах. К этому стоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было достигнуто раньше», — сказал дипломат.
При этом он считает, что НАТО только усугубляет проблемы Украины и тем самым подрывает усилия, нацеленные на выполнение минских соглашений.
«НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды. Этим только усугубляется ситуация, подрываются усилия, нацеленные на выполнение минских договоренностей», — считает он.
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