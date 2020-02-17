В Кремле прокомментировали идею Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией на Донбассе представителями ОБСЕ и самопровозглашенных ЛНР и ДНР необходимо обсудить с руководством этих непризнанных республик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
«Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», — сказал Песков, добавив, что для этого «с ними нужно разговаривать».
По словам Пескова, Киев, который является автором данной инициативы, по-прежнему «не проявляет готовности» начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса.
Напомним, что 15 февраля Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о готовности украинской стороны ввести совместный контроль границы на Донбассе на время выборов в этом регионе. По его словам, речь идет о разделении линии разграничения на сектора, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет поочередно проводить инспектирование на отсутствие незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.
Зеленский заявил, что этот вопрос затрагивался в рамках встречи в «нормандском формате», которая состоялась 9 декабря 2019 года в Париже, а также добавил, что предложение обсуждается в настоящее время участниками Трехсторонней контактной группы в Минске.
Зеленский в ходе конференции также отметил, что хотел бы, чтобы местные выборы на всей территории Украины, а также выборы в ДНР и ЛНР состоялись в октябре 2020 года.
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